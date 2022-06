Roberto Pella, Sindaco di Valdengo: "Emozioni e numeri da record per Valdengo in Festa"

Voglio esprimere tutto il mio orgoglio e i miei ringraziamenti, in qualità di Sindaco, nei confronti di coloro che hanno reso nuovamente grande e colma di emozioni la XXXVII edizione della manifestazione "Valdengo in Festa", che si é tenuta dal 27 maggio al 6 giugno, concludendosi con un bilancio da record in termini di partecipazione ed eventi. In particolar modo agli organizzatori, Gruppo Amici Sportivi, e agli oltre duecento volontari - tantissimi giovani alla loro prima esperienza in questo ruolo, insieme al personale del Comune e a tutte le Associazioni valdenghesi, che hanno impresso gioia e vitalità, speranza e senso di rinascita al nostro territorio. Dopo due anni di pandemia, Valdengo in Festa ha rappresentato il simbolo della capacità di rimettere in moto una macchina organizzativa perfetta, di ridare voce a tutte le attività sportive e culturali che il nostro Comune esprime, in un clima di comunità e rinnovata armonia nello stare insieme e condividere momenti di festa. Questa edizione di Valdengo in Festa ha peraltro visto l'utilizzo di locali completamente rinnovati, per cui abbiamo contribuito, nella misura del cinquanta per cento come Amministrazione, insieme al Gruppo Amici Sportivi, con un investimento totale pari a 220mila euro. Auguro a Valdengo mille di queste edizioni, e sono certo che ne sarà sempre all'altezza!