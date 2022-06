Il gruppo Alpini di Favaro organizza, sabato 11 giugno, la camminata non competitiva “Corsa del novantennio – 1° Memorial Mauro Berghi”, in partenza alle ore 18 presso la sede del gruppo in località Cave.

Con ritrovo alle ore 16:30, il percorso si svolgerà interamente su sentieri per un totale di 5 km con 500 metri di dislivello.



Per info: 349.5190891 (Corrado); 335.8479566 (Davide) o scrivere a vertikaltovo@libero.it.