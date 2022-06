Biella, serata naturalistica con il Fotoclub: a palazzo Gromo Losa arriva “Habitat”

È organizzata dal Fotoclub Biella la serata dedicata alla fotografia naturalistica di mercoledì 8 giugno, in partenza alle ore 21 presso palazzo Gromo Losa, ad opera di Marco Gaiotti che esporrà le foto dell’installazione “Habitat”.



“La fotografia naturalistica ambientata – spiega Gaiotti – si propone di ritrarre un soggetto enfatizzando il contesto in cui esso è inserito. La foto si carica di significato quando l’ambiente circostante caratterizza fortemente l’immagine, ed il vero soggetto ritratto sembra proprio essere l’habitat naturale.

“Dal punto di vista fotografico – prosegue Gaiotti, mi sono accorto negli anni che ero sempre più attirato da uno stile che combinasse la fotografia di paesaggio con l'inserimento della fauna come elemento complementare all'immagine. Inizialmente l'idea non prendeva in considerazione aspetti conservazionistici, ma si limitava ad una pura descrizione estetica della situazione”.

“Con il tempo – conclude Gaiotti – ho realizzato come molte delle specie che ritraevo fossero a rischio, e che la pressione umana intorno alle poche aree ancora incontaminate rimaste sul pianeta fosse in costante crescita. Infatti, la distruzione degli habitat naturali rappresenta proprio il maggiore pericolo per la conservazione della biodiversità e comporta nefaste ricadute su molte specie ancora non considerate a rischio”.