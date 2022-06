Insoliti Raduni: design e automotive, autoraduno con arte e bellezza

La prima edizione 2022 di Insoliti Raduni One Off, l’autoraduno organizzato da DFEvenT Biella, evento unico, si è conclusa nel pomeriggio di domenica 5 giugno. Un evento di tre giorni, una passeggiata tra paesaggi e cultura sui territori biellese, torinese e vercellese. Un appuntamento con la Bellezza, l’amicizia e le passioni, i colori, le linee, le forme.

L’organizzazione è riuscita a gestire arrivi e appuntamenti in luoghi e giorni diversi, un “Raduno Insolito” per gli equipaggi provenienti dal Lazio, dalla Lombardia, dal Piemonte e dalla Francia con la partecipazione del Mustang Club di Monaco, Montecarlo e del loro vice presidente Leonardo Carasso.

Arte, nell’Arte e tra i partecipanti l’artista Max Robino, designer italiano, che ha esposto in molte gallerie e che vive e lavora tra Milano e Mosca.

Un viaggio nel nostro Piemonte, a casa delle aziende che rappresentano la nostra eccellenza italiana. Un primo evento per l’anno 2022 a quattro ruote, in cui la Bellezza è stata la protagonista!

L’evento ha avuto inizio nel pomeriggio di venerdì 3 giugno, nella Baraggia Biellese con l’arrivo dei primi equipaggi e con la degustazione di vini di produzione locale e visita alle cantine di Castellengo.

Sabato 4 giugno l’appuntamento e l’incontro con gli altri partecipanti, è stato fissato direttamente a Stupinigi, per la visita alla Palazzina di Caccia, residenza originariamente adibita alla pratica dell'attività venatoria, eretta per i Savoia fra il 1729 e il 1733 su progetto dell'architetto Filippo Juvarra.

A seguire, nel pomeriggio, una immersione totale nel mondo delle quattro ruote al MAUTO, Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, dove gli equipaggi sono stati accolti per l’occasione dai fondatori di STUDIOTORINO, Alfredo e Maria Paola Stola con il figlio Francesco.

In esposizione, alcune delle loro vetture: la MONCENISIO, One Off, vettura sportiva, prodotta in un unico esemplare, e le RUF RK SPYDER e RUF RK COUPE’, vincitrici del Premio “Auto più bella del mondo”, nella categoria One Off, rispettivamente nel 2006 e 2007. Il Premio è stato consegnato al Palazzo della Triennale di Milano, Design and Build by STUDIOTORINO, stile Aldo Brovarone, designer di origine biellese.

-“Essere raggiunti da equipaggi e amici che hanno percorso molti chilometri per vivere l’esperienza di un evento e di un progetto in cui si crede, è sempre qualcosa di emozionante, così come lo è stato il percorrere con le auto le vie accanto al centro della città di Torino e rivedere i volti scoperti dei torinesi sorridenti al loro passaggio. La presenza in questo evento di Alfredo e Maria Paola Stola ha regalato una atmosfera magica alla giornata, e a loro voglio rivolgere i miei ringraziamenti più sinceri per essere stati con noi (racconta Daniela Fresc, presidente di DFEvenT e organizzatrice) Se anche voi avete amore per le belle storie e per il design, consiglio di visitare il loro sito https://www.studiotorino.com

L’evento, si è concluso sempre in bellezza, domenica 5 giugno, alla Tenuta Colombara, luogo storico e azienda, dove viene prodotto il riso “Acquerello”. La visita alla Tenuta e alla azienda è stata vissuta in compagnia del titolare, Dott. Piero Rondolino e con l’amico Mario Donato, guida preparatissima sulle tradizioni e sull’ archivio storico che custodisce e conserva la storia della risicoltura e del lavoro svolto dalle mondine.

Un ringraziamento particolare, alla Dott.ssa Mariella Mengozzi, Direttore del Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, MAUTO, per aver concesso la disponibilità allo svolgersi della pausa pranzo all’interno degli spazi museali e l’esposizione delle auto dei partecipanti sulla balconata del Museo affacciata sulle verdi colline torinesi.

Grazie a NOVA Estetica Specialistica, l’azienda che si prende cura delle persone e della loro bellezza attraverso tecnologie e percorsi personalizzati e che per questa occasione ha voluto regalare ai partecipanti la possibilità futura di potersi concedere piacevoli momenti di relax. www.nova-estetica.it.

Grazie al Comune di Sandigliano e al suo Sindaco Mauro Masiero, per la concessione del patrocinio e alle aziende che sono state con noi: Tenuta Colombara Acquerello; Acqua Lauretana; Feltyde; Hotel Santo Stefano Relais; DFComunicazione, Immagine.