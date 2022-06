Per incentivare ulteriormente l’adesione alla quarta dose del vaccino contro il Covid da oggi 8 giugno la Regione Piemonte offre agli over 80 l’accesso diretto in numerosi centri vaccinali.

In particolare, a Biella l'accesso diretto è all' HUB OSPEDALIERO BIELLA VIA DEI PONDERANESI, martedì e giovedì 14.00-17.00, al POLIAMBULATORIO COSSATO VIA MAFFEI, lunedì, mercoledì e venerdì 14.00-17.00 e alla BIVERBANCA BIELLA VIA CARSO, da Lunedì a Venerdì 9.00-17.00 Sabato 9.00-13.00.