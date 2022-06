I buddhisti di Graglia santuario celebrano il Vesak 2022 all’insegna della pace e dell’arte

Saranno le preghiere beneaugurali dei monaci appartenenti alle principali Tradizioni buddhiste ad aprire i festeggiamenti del Vesak, che si terranno domenica 12 Giugno presso il Monastero Buddhista Mandala Samten Ling di Graglia Santuario.

Il Vesak è una delle più importanti feste buddhiste e ricorda la nascita, l’illuminazione e il Parinirvana del Buddha. Un vero incontro all’insegna della fratellanza tra le diversi fedi, in un momento in cui il mondo ha bisogno di solidarietà e di pace. E proprio per mettere in evidenza i valori di armonia cui tutti aspiriamo, la giornata sarà incentrata su due aspetti fondamentali: il dialogo interreligioso e l’arte come strumento di meditazione e di libertà nei cuori e nelle menti.

L’evento, che si svolgerà dalle 10,00 alle 17,00, prevede le Cerimonie beneaugurali dei Monaci e una tavola rotonda con dibattito su un tema molto attuale: “Guerra e pace, fra teoria e realtà”.

Dopo il momento conviviale, due artisti di fama internazionale Astrid Fremin e Lucio Maria Morra effettueranno una performance di Action Painting: una dimostrazione di come l’arte possa essere profondo strumento di meditazione. Meditazione attiva sarà anche l’esibizione di Tai Chi Chuan effettuata dal Maestro Tiziano Battaglia. Il Lab Perm di Torino, il laboratorio permanente sull’arte di ricerca dell’attore, proporrà un estratto della rappresentazione teatrale sul Bardo attualmente con grande successo in tournée in Italia dal titolo “L’arte del vivere e del morire”.

PROGRAMMA: - Ore 10,00 Accoglienza dei partecipanti

- Ore 10,30 Discorso del Presidente e delle Personalità presenti

- Ore 11,00 Cerimonie dei religiosi appartenenti alle diverse tradizioni Buddhiste

- Ore 12,00 Tavola rotonda e dibattito sul tema “Guerra e pace, fra teoria e realtà” - Ore 13,00 Benedizione del cibo e momento conviviale

- Ore 14,30 Tai Chi Chuan: Meditazione in movimento

- Ore 14,40 Mushotoku Action Painting - Ore 15,15 Cerimonia del “Bagno al Buddha bambino”

- Ore 16,00 “L’arte del vivere e del morire” Lab Perm, rappresentazione teatrale ispirata al Bardo

E’ previsto un contributo ed è necessaria la prenotazione.

Per informazioni telefonare 338 9830899 - 346 6304488