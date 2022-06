Concluso a Miagliano il primo cantiere dell'anno, ecco come si presenta via Lanati

E’ terminato a Miagliano il primo cantiere dell’anno corrente che ha contemplato interventi finalizzati alla messa in sicurezza di via Lanati (meglio conosciuta come strada per frazione Case Code).

In sintesi l’operazione ha permesso il conseguimento dei seguenti obiettivi progettuali: rifacimento con potenziamento delle griglie destinate alla raccolta delle acque meteoriche; consolidamento di versante mediante posa e ancoraggi nel sottosuolo di micropali; creazione di muro di contenimento e installazione di nuova linea guardrail e rifacimento degli asfalti su tutta la tratta mediante scarificazione e posa di nuovo manto bitumoso. L’investimento complessivo, prossimo agli 81mila euro, è stato finanziato tramite contributo del Ministero dell’Interno.