Da San Mauro Torinese a Viverone: tre giorni di vacanza e festa in casa di riposo, FOTO

Un programma ricco e articolato per gli ospiti della casa di riposo Sereni Orizzonti di Viverone. Dal 3 al 5 giugno la residenza ha ospitato numerose iniziative per inaugurare al meglio l’avvento della stagione estiva. Ma a godere del weekend non sono stati solo gli ospiti della RSA ‘Casa Albert’ di Viverone (Bi), ma anche alcuni residenti della casa di riposo di San Mauro Torinese (To), gestita anch’essa da Sereni Orizzonti.

Si è trattato, dunque, di un vero e proprio gemellaggio, che ha consentito agli anziani di San Mauro di vivere alcuni giorni differenti dal solito. «È raro che, fra strutture relativamente vicine, si facciano questi tipi di scambi» - ci racconta Elisabetta Delle Cave, direttrice della struttura di San Mauro Torinese - «Spesso non ci si pensa, ma per gli anziani questi sono momenti importanti. Come sappiamo, con l’età si tende a diventare abitudinari e restii ai cambiamenti. Per questo motivo abbiamo voluto incoraggiare alcuni ospiti a soggiornare in una struttura vicina, che per giunta si trova in una località bellissima, vicino ad un lago meraviglioso. Ringraziamo molto la direttrice di Viverone e le famiglie dei nostri ospiti».

Gli ospiti di San Mauro sono arrivati venerdì 3 giugno e hanno visitato il lago di Viverone. Hanno pranzato insieme agli ospiti di Viverone e hanno passato un pomeriggio in musica, insieme alla cantante Cinzia Ceste, in arte Blue Eyes, sosia ufficiale di Ivana Spagna. Il sabato è stato dedicato ai giochi di società e alle attività manuali, e a più riprese durante la mattina e il pomeriggio hanno partecipato a piccoli tornei e lavori di squadra. Domenica mattina, prima della ripartenza, hanno dipinto un lavoretto da portare via come ricordo del soggiorno appena trascorso. «Abbiamo messo cura e passione per organizzare un calendario di attività che fossero un diversivo dalla routine» - dichiara Giulia Rubinato, direttrice della struttura di Viverone - «La sorpresa è stata vedere tutti gli ospiti, sia quelli di San Mauro che di Viverone, vivere questi giorni come una vacanza. Volti nuovi, attività stimolanti e il caldo estivo hanno dato l’esito sperato: i nonni erano molto più attivi, allegri e appagati».

Le residenze di San Mauro Torinese e Viverone possono ospitare anziani con diversi gradi di autosufficienza. Sono gestiti da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero.