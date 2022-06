Special Olympics Torino 2022: iniziate le gare su quasi tutti i campi FOTO

Nemmeno il tempo di archiviare le grandissime emozioni vissute durante la Cerimonia d'Apertura, andata in scena ieri sera presso lo Stadio Olimpico “Grande Torino”, che per i XXXVII Giochi Nazionali Estivi Special Olympics è già tempo di entrare nel vivo delle gare.

I 3mila atleti con e senza disabilità intellettive partecipanti sono “tornati in campo” nella giornata di oggi in quasi tutte le discipline, riempiendo di energia, vitalità e talento gran parte degli impianti sportivi coinvolti. Durante la giornata si sono quindi susseguite le prove di atletica, badminton (il cui programma si è concluso nel pomeriggio), basket, bowling, bocce, calcio a 5, canottaggio, equitazione, ginnastica ritmica, golf, karate, nuoto, pallavolo, rugby, tennis e tennis tavolo. Al PalaVela, sede del Villaggio Special Olympics, in contemporanea si sono svolte – insieme al Family Health Forum - le iniziative dei Programmi Salute, con screening gratuiti per tutti gli atleti grazie alla collaborazione di 150 medici specialisti volontari: tra questi Opening Eyes (screening optometrico), Special Smiles (screening odontoiatrico), Fit Feet (screening podologico) e Health Promotion (nutrizione e prevenzione).

La giornata di domani, martedì 7 giugno, non sarà meno intensa con gare previste dalle 9 alle 18.30: si inizierà al mattino con atletica, basket, bowling, bocce, calcio a 5, canottaggio, equitazione, ginnastica ritmica, golf, karate, nuoto, pallavolo, rugby, tennis e tennis tavolo, per poi proseguire al pomeriggio con atletica, basket, bowling, bocce, calcio a 5, canottaggio, equitazione, ginnastica artistica, golf, karate, pallavolo, tennis e tennis tavolo. Il martedì dei Giochi regalerà altre intense sensazioni anche al Villaggio Olimpico del PalaVela, dove ai Programmi Salute si aggiungerà (dalle 10 alle 12) una dimostrazione dello YAP – Young Athletes Program, con attività di gioco motorio per bambini con e senza disabilità intellettive in vista di un futuro ingresso nel panorama Special Olympics a partire dagli 8 anni. Il Programma prevede un'introduzione alle capacità motorie di base come correre, calciare e lanciare attraverso attività ludiche con l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale estendendo i benefici anche alle famiglie e alla comunità.

Di seguito, il dettaglio delle gare e degli impianti:

• Atletica Leggera: Stadio Primo Nebiolo, Viale Luigi Huges 10 Torino

• Badminton: Pala Vela, Via Ventimiglia 145 Torino

• Bocce: Bocciofila Borgo Rossini, C.so Terenzio Mamiani 5 Torino /

Bocciodromo Crescenzio Colletta, Lungo Dora P. Colletta 53 Torino

• Bowling: King Center, Via Monginevro 242 Torino

• Calcio: CUS Torino, Via Milano 63 Grugliasco

• Canottaggio: Circolo Canottieri Esperia, C.so Moncalieri 2 Torino

• Indoor Rowing: Società Canottieri Armida, Viale Virgilio 45 Torino

• Dragon Boat: Circolo Canottieri Esperia, C.so Moncalieri 2 Torino

• Equitazione: Circolo Ippico Horsebridge, Via Supeia Gallino 27 Nole

• Ginnastica Artistica: PalaGinnastica, Via Giacinto Pacchiotti 71 Torino

• Karate: Palazzetto Le Cupole, Via E. Artom, 111 Torino

• Ginnastica Ritmica: Palasport Moncrivello Eurogymnica, Via Moncrivello 8 Torino

• Golf: Royal Park I Roveri, Rotta Cerbiatta 24 Fiano

• Tennis: Circolo della Stampa Sporting, C.so G. Agnelli 45 Torino -

Impianto Sportivo Gaidano, Via Modigliani 25 Torino

• Pallacanestro: Centro Sportivo Sisport, Via Olivero 40 Torino

• Pallavolo: Pala Vela, Via Ventimiglia 145 Torino

• Nuoto: Acquatica Torino, C.so Galileo Ferraris 290 Torino /

Palazzo del Nuoto, Via Filadelfia 89 Torino

• Tennis Tavolo: CUS Torino, Palazzetto di Grugliasco Via C.L.N. 53 Grugliasco

• Nuoto Acque Libere: Laghi di Avigliana, Via Monte Pirchiriano Avigliana

• Flag Rugby: CUS Torino, St. del Barocchio 27 Grugliasco

Il programma completo è disponibile a questo link: https://www.specialolympics.it/xxxvii-giochi-nazionali-estivi-special-olympics-torino-2022/programmi-e-impianti/

Le immagini, con aggiornamenti quotidiani, sono disponibili a questo link: https://www.flickr.com/photos/special_olympics_italia/

