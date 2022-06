Marcia alpina, Pietro Micca Biella si aggiudica il Trofeo Comune di Mezzana

Grande prova degli atleti della Pietro Micca Biella, domenica 5 giugno a Mezzana Mortigliengo, in occasione della 3° prova regionale di marcia alpina di regolarità, hanno messo in luce la loro bravura difronte a delle squadre ben quotate come il G.S Ermenegildo Zegna e il G.S Genzianella. Pivotto Flaviano il protagonista, con sole 72 penalità si è aggiudicato la gara, Massera Catherine, 5° assoluta e prima delle donne, hanno permesso alla società biellese di aggiudicarsi il trofeo messo in palio dal Comune di Mezzana e portare a casa dei punti preziosi per la classifica di associazione.



La giornata caratterizzata da un tiepido sole, è iniziata alle ore 7,30 con l’arrivo presso il Circolo “ Amici il laghetto” di Mezzana dei 32 concorrenti per il ritiro dei pettorali e la visione delle medie orarie da rispettare nei 10 chilometri e 500 metri del percorso. Percorso a tratti impegnativo ma molto camminabile grazie alla pulizia degli atleti del G.E LESSONA organizzatrice della manifestazione con il patrocinio del Comune di Mezzana Mortigliengo e sotto l’egida della F.I.E. Diverse le frazioni attraversate dal tracciato suddiviso in 5 settori, da prima la frazione di Mondalforno, poi si è sconfinato nel vicino comune di Strona passando dalla borgata Foglio, Monti per salire fino al monte Bastia, si è poi ritornati nel comune di Mezzana toccando le frazioni di Ubertino, la caratteristica Bonda, Monti, Fangazio e Sola. La manifestazione voleva ricordare le figure di 4 persone molto attive all’interno della società del G.E LESSONA: il suo vicepresidente Amelio Crotti, Bartolla Massimo, Canna Mario e Cagnoni Alberto. Le rispettive famiglie hanno donato una medaglia d’oro e una targa assegnata all’Associazione più numerosa.



Al termine la classifica ha incoronato la Pietro Micca Biella come miglior Associazione grazie ai risultati dei propri atleti: 1° assoluto Pivotto Flaviano con 72 penalità, 2° Nicola Gilberto( Genzianella), 3° Negro Claudio( Villardorese), 4° Mancin Sandro( La Pero Cossato), 5° e prima tra le donne Massera Catherine (Pietro Micca Biella).



Nella categoria ragazzi ha vinto Schena Nicole(Zegna) con 618 penalità.



Nella categoria base: 1° Patrito Claudia( Moncenisio) con 256 penalità,2° Rizzo Luisa(La Pero Cossato), 3° Costa Riccardo( Zegna).



Nella categoria per associazioni, 1° Pietro Micca Biella che si è aggiudicato il 3° trofeo Comune di Mezzana Mortigliengo, la targa per Associazione più numerosa è andata al G.S Ermenegildo Zegna. Prossimo appuntamento domenica 26 giugno a Callabiana con la Pietro Micca Biella.