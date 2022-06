Convention regionale di Forza Italia ad Alessandria

Nella giornata di sabato, al teatro civico di Alessandria, si è svolta la convention regionale di Forza Italia. Tra i partecipanti,nella veste di relatori, il Vice Ministro Pichetto Fratin, l’ On Roberto Pella, il Coordinatore Regionale Paolo Zangrillo, il Presidente Alberto Cirio, l’On. Licia Ronzulli e il Coordinatore nazionale Antonio Tajani.

“Particolare attenzione durante l’evento è stata data alle istanze degli enti locali sempre più nella direzione di minor burocrazia e necessaria capacità per intercettare i progetti del Pnrr, al tema delle infrastrutture con particolare attenzione alle sfide strategiche per il Piemonte dalla TAV al terzo valico, alle necessità delle imprese, alla difesa senza riserve e assoluta della casa, bene primario degli italiani – spiega il coordinatore provinciale di Forza Italia Alberto Fenoglio -Tra le proposte emerse anche la sospensione del reddito di cittadinanza per il periodo estivo al fine di incentivare il lavoro stagionale in risposta alla recente volontà espressa dal Viminale di riaprire il decreto flussi, nonché la maggior difesa e tutela delle eccellenze italiane e l’importante tema dell’aumento dei salari ai dipendenti abbattendo il cuneo fiscale alle imprese. Tanti sono stati gli argomenti trattati e molti sono gli spunti di riflessione su cui lavorare a partire dai territori come il nostro Biellese”.