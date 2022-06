Occupazione in Lombardia, i dati: come trovare lavoro nel 2022

La pandemia ha avuto un impatto molto negativo sull'economia mondiale, e il mondo del lavoro non ha di certo fatto eccezione. Molte attività , anche in Italia, hanno dovuto chiudere i battenti, e ciò ha avuto un riflesso pesante anche sull'occupazione, soprattutto giovanile. Persino in regioni operose e storicamente ricche di opportunità come la Lombardia si è verificato questo spiacevole fenomeno. Vediamo dunque i dati e i consigli per trovare lavoro nel 2022.

Disoccupazione in Lombardia: la situazione

Nel 2020 si trovavano in Lombardia +50 mila disoccupati rispetto all'anno precedente, il che testimonia l'impatto molto negativo della crisi sanitaria sul mercato del lavoro. Un'altra brutta notizia riguarda il tasso di disoccupazione giovanile, salito addirittura al 22%.

Il settore più colpito è stato, com'è facile prevedere, quello dei lavoratori dipendenti (con un calo del 19%), a causa delle diverse attività che hanno dovuto chiudere le saracinesche per colpa della pandemia. In realtà anche i rapporti di lavoro a termine sono stati colpiti duramente dalla crisi sanitaria, soprattutto in città come Milano. Inutile sottolineare alcuni dei comparti che hanno registrato i maggiori danni per via delle restrizioni imposte dal governo e a livello europeo, come il turismo, la ristorazione e l'intrattenimento (pub, discoteche, teatri, cinema e così via).

Purtroppo, la Lombardia è una delle poche regioni a non essersi ancora rialzata del tutto, visto che in media in Italia le altre zone sono tornate ai livelli occupazionali pre-pandemia. Di conseguenza, oggi molte persone sono ancora alla ricerca di un lavoro, e ciò comprende anche i giovani, forse la fascia in assoluto più in difficoltà.

Consigli utili per trovare lavoro in Lombardia

Per prima cosa, è importante non scoraggiarsi: partendo dalle giuste competenze, è infatti possibile trovare lavoro, sebbene questa operazione sia più complicata rispetto al recente passato.





Conta molto la preparazione del curriculum, che rappresenta il primo passo nel processo di ricerca del lavoro, e che deve essere dunque aggiornato periodicamente. Essendo questo il primo documento che vedranno i recruiter, il consiglio è di prepararlo al meglio consultando anche i cv online forniti da alcuni siti web, e prendendo spunto da essi. Per quel che riguarda la compilazione, si suggerisce di cercare di essere chiari e concisi, mettendo in evidenza le proprie competenze professionali, partendo da quelle più recenti e aggiungendo via via tutte le altre.

Anche la lettera di presentazione è importante: deve essere ben scritta e mirata alla specifica azienda per la quale ci si candida. È inoltre consigliabile utilizzare i social network, come nel caso di LinkedIn, ad esempio, per fare rete e per trovare molte offerte di lavoro interessanti. Nel caso non si dovessero trovare delle valide opportunità in Italia, non bisogna sottovalutare la possibilità di cercare lavoro all'estero.