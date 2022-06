Sostenibilità nel settore textile/moda, se ne parla in un convegno

Intesa Sanpaolo e Unioncamere Piemonte, in collaborazione con la rete Enterprise Europe Network e con la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, organizzano un evento in presenza dedicato al tema della sostenibilità nel settore textile/moda.

L'inizio dei lavori è previsto alle 15 con il Saluto d’apertura di Sergio Bava, Direttore Commerciale Imprese Piemonte Nord, VdA e Sardegna Intesa SanpaoloPaolo Bertolino, Segretario Generale di Unioncamere Piemonte. Alle ore 15.05 si parla del Il Sistema Moda tra post-pandemia e conflitto: focus Biella, Romina Galleri, Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo; alle 15.25 - Indagine Economia Circolare in Piemonte Prof Francesco Quatraro, Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis” - Università di Torino; alle ore 15.50 - Il paradigma economico del ventunesimo secolo per uno sviluppo a impatto positivo - la transizione circolare nel settore fashion e textile, Massimiano Tellini, Global Head of Circular Economy & Team Circular Economy Lab, Intesa Sanpaolo Innovation Center; ore 16.15 - Testimonianza di una rete di impreseGiovanni Marchi, Presidente Magnolab; ore 16.30 - I servizi del Sector Group Textiles nell’ambito della rete Enterprise Europe Network per le imprese del settore tessile: il b2b B2Worth@TorinoFederica Leonetti, Chair del Sector Group Textiles della rete Enterprise Europe Network - Unioncamere Piemonte; ore 16.40 - Chiusura lavori Gianpiero Masera, Segretario Generale - Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte