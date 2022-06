Fondazione Perosi, il violinista Giuseppe Gibboni si presenta

Il violinista Giuseppe Gibboni, ex allievo per cinque anni dell'Accademia Perosi nella classe di Pavel Berman, e diplomato nel 2021 con virtuosità, eccellenza e menzione speciale della commissione, si presenta oggi, martedì 7 giugno, alle 11, a Palazzo Gromo Losa.

L'incontro, momento di condivisione e di confronto con il ventunenne artista, è un'anteprima del concerto che si terrà domani, mercoledì 8 giugno, al Teatro Sociale Villani, per la stagione dei concerti dell'Accademia.

La mattinata, moderata dal professor Enrico Martinelli, sarà dedicata principalmente agli studenti ma aperta a tutto il pubblico. Durante l'incontro la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella consegnerà un riconoscimento a Gibboni.

Nel 2021 a Genova Giuseppe Gibboni è stato il primo Italiano, dopo 24 anni, a vincere il Premio Paganini, il concorso violinistico per eccellenza, proprio per i concerti dell’Accademia Perosi.

A Genova, Gibboni si è aggiudicato anche tutti gli altri premi previsti: la migliore esecuzione di un concerto di Paganini, la migliore interpretazione di un Capriccio di Paganini, il premio del pubblico e ha avuto l’onore, come è consuetudine dei vincitori, di esibirsi col violino di Paganini stesso, il Guarneri del Gesù del 1743 soprannominato “Il Cannone”. Un successo che l’ha portato, nel corso dell’ultimo anno a incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a rappresentare l’Italia a Dubai nell’ambito di Expo2020 ed essere ospitato dalle più grandi istituzioni concertistiche del mondo.

Questo il programma del concerto di domani alle 20:45 al Teatro Sociale Villani, presentato dal professor Enrico Martinelli. Musiche di Paganini, Elgar, Wieniawski, Warlock con l’Orchestra Talenti Musicali della Fondazione CRT diretta da Marco Alibrando.

Durante la serata verrà conferito a Giuseppe Gibboni un riconoscimento dalla Città di Biella per essersi distinto per straordinari meriti artistici e meritevoli e aver dato particolare lustro alla città che l'ha ospitato durante il percorso di studio.

Giuseppe Gibboni

Classe 2001, originario di Campagna in provincia di Salerno, Giuseppe Gibboni ha iniziato lo studio del violino a tre anni con il padre e a sei è stato ammesso per meriti straordinari al Conservatorio. Si è diplomato a 15 anni con Lode e Menzione d’Onore presso il Conservatorio “Martucci” di Salerno. Nell’ottobre del 2015, a soli 14 anni, Giuseppe Gibboni è entrato all’Accademia Stauffer di Cremona nella classe di Salvatore Accardo. Nel 2016 ha ricevuto il Diploma d’Onore ai corsi di Alto Perfezionamento all’Accademia Chigiana di Siena. Dal 2016 è stato ammesso all’Accademia Perosi di Biella nella classe di Pavel Berman, sostenuto da una Borsa di Studio della Fondazione CRT, dove ha ottenuto il Diploma di virtuosità a giugno 2021 con “Eccellente e menzione speciale della commissione”. Attualmente studia nella classe di Pierre Amoyal al Mozarteum di Salisburgo. Giuseppe Gibboni ha trionfato al 56º Premio Paganini di Genova, conquistando inoltre il premio speciale per la miglior esecuzione del concerto di Paganini, il Premio Speciale per il maggior riconoscimento da parte del pubblico e il Premio Speciale per la miglior interpretazione dei Capricci di Paganini. A novembre 2016 ha partecipato al programma di RAI 1 in collaborazione con UNICEF “Prodigi – La Musica è Vita”, vincendo il programma ed è stato nominato il “Prodigio Italiano”. Nel 2017 Giuseppe Gibboni ha ottenuto un riconoscimento della Camera dei Deputati dalla Presidente Laura Boldrini nella Giornata Nazionale della Musica e il Premio Internazionale “Charlot” come giovane promessa della musica. Ha inciso un album con la casa discografica Warner Classics che porta il suo nome accompagnato dall’Orchestra Busoni diretta da Massimo Belli. Nel settembre 2017 Giuseppe Gibboni ha effettuato un concerto presso l’Università Bocconi di Milano suonando sullo Stradivari della collezione LAM (ex Scotland 1734) per conto del Museo del Violino di Cremona. Si è esibito al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca a chiusura della mostra Il Mito di Stradivari. Dal 2017 Giuseppe Gibboni è un artista della SI-YO Foundation di New York.

Giuseppe Gibboni suonerà anche giovedì 9 giugno alle OGR di Torino.

Per informazioni: 3492475889.