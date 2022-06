Urta il guard rail e si ribalta: due ferite

Ha urtato il guard rail nella zona dell'autogrill di Prarolo sulla A26 in direzione Genova, perdendo il controllo del mezzo e finendo ribaltata. Due persone sono rimaste ferite, intorno alle 19,30, per un incidente autonomo avvenuto nel tratto Vercellese della bretella autostradale.

L'unica vettura coinvolta, urtando il guardrail, ha terminato il suo percorso capovolta. Le due occupanti dell'auto sono state trasportate entrambe in codice giallo all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli per le cure: sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco che si sono occupati della messa in sicurezza, sono intervenute due ambulanze, la Polizia stradale e gli operatori della società di gestione del tratto autostradale.