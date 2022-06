Un incidente stradale è avvenuto oggi, martedì 7 giugno, intorno alle 14.40 di fronte allo showroom di Rubinelli a Fontaneto d’Agogna.

Per cause ancora da accertare da parte della Polizia Stradale, due auto si sono scontrate ed è dovuta intervenire una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Borgomanero per estrarre dai rottami l’autista di uno dei veicoli per poi consegnarlo alle cure dell’equipaggio del 118.

Non si hanno ancora notizie sullo stato di salute delle persone coinvolte.