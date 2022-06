Escursionista dispersa sul Colle del Nivolè, in corso le ricerche del Soccorso Alpino (foto di repertorio)

Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese è stato attivato questo pomeriggio dai Carabinieri di Locana per un'escursionista dispersa nella zona del Colle del Nivolè, dove è stata individuata la sua automobile che potrebbe essere parcheggiata lì da domenica.

Al momento sono state individuate due aree prioritarie di ricerca. La prima è in fase di verifica da parte delle squadre a terra mentre il Servizio Regionale di Elisoccorso sta effettuando il trasporto in quota di un'altra squadra che perlustrerà una seconda zona. Stanno operando anche un'unità cinofila da ricerca in superficie e un'unità cinofila da ricerca molecolare, entrambe del Soccorso Alpino.