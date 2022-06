Ubriaco alla guida frena di colpo, scende dall'auto e colpisce in pieno volto la passeggera

Non è passata inosservata l'auto che procedeva lungo via Matteotti, alternando brevi accelerazioni con brusche frenate. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi a Biella. Oltre allo strano modo di guidare, i passanti hanno anche notato una coppia intenta a litigare furiosamente all'interno del veicolo.

Due indizi preoccupanti che gli hanno spinti a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. In breve tempo, la Volante di Polizia ha raggiunto il mezzo indicato che, all'improvviso, ha inchiodato in mezzo alla strada. Subito dopo, il conducente è sceso barcollante dall'auto, ha raggiunto il lato del passeggero e avrebbe colpito la donna in pieno volto con un violento schiaffo, davanti allo sguardo sbigottito degli agenti. Quest'ultimi hanno subito assistito la signora, poi medicata e trasportata in ospedale dal personale sanitario del 118, con ferite guaribili in 5 giorni.

L'uomo alla guida, un 53enne residente in città, è stato sottoposto agli accertamenti di rito: alla fine, è stato trovato positivo al test alcolemico, con un valore di 1,84 mg/l. Inevitabile la denuncia per guida in stato di ebbrezza, unito al ritiro della patente di guida. Inoltre, sono in corso ulteriori indagini per le lesioni subite dalla donna che si trovava in sua compagnia.