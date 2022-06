Ponderano, ubriaco alla guida centra nel parcheggio auto in sosta e finisce nei guai (foto di repertorio)

Ubriaco si mette alla guida, effettua una manovra e centra in pieno un'auto in sosta. È successo nei giorni scorsi, in un parcheggio di Ponderano.

Sul posto, si sono portati gli agenti di Polizia per gli accertamenti di rito e sottoporre l'uomo alla guida, un 57enne, al test alcolemico. Alla fine, è risultato positivo con un valore di 2,66 g/l: inevitabile il ritiro della patente, insieme al sequestro del veicoli e alla denuncia per guida in stato di ebbrezza.