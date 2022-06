Lessona, auto centra in pieno animale selvatico (foto di repertorio)

Lievi danni al mezzo ma nessuna conseguenza grave per la donna di 44 anni che, alla guida della sua auto, ha centrato in pieno un animale selvatico. Il fatto è avvenuto ieri, 6 giugno, nel territorio di Lessona. Sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi di rito.