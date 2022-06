Biella, fermato alla guida per controllo di Polizia. Ma gli occhi lucidi e il viso purpureo lo tradiscono

Fermato per un controllo delle forze dell'ordine, viene trovato ubriaco alla guida. È successo nei giorni scorsi, in piena notte, in via Repubblica, a Biella. All'alt della Polizia, gli agenti hanno proceduto all'identificazione del conducente, che mostrava i classici segni di abuso da alcol: occhi lucidi, volto purpureo e forte agitazione.

Dopo gli accertamenti di rito, è stato trovato positivo all'alcol test con un valore di 2,04 g/l. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, insieme al ritiro della patente e al sequestro del veicolo.