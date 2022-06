Comprensivo di Vigliano, “Un poster per la pace”, Andrea Cattani vincitore per il distretto Piemonte e Valle d’Aosta

Il 31 maggio, presso l’aula magna della sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Vigliano biellese, si è svolta la premiazione degli studenti che, con i loro elaborati, sono stati selezionati all’interno del Concorso “Un poster per la pace” di Lions International e promosso a livello territoriale da Biella Bugella Civitas Lions Club.

L’alunno Cattani Andrea, della classe 1^B della scuola secondaria di I grado di Vigliano Biellese, vincitore per il distretto Piemonte e Valle d’Aosta, è stato premiato dal Presidente del Lions Bugella Civitas di Biella, la sig.ra Nicoletta Ramella Pezza e dalla promotrice e responsabile del Concorso la prof.ssa Mariella Calvano, alla presenza del Dirigente Scolastico Mario Massazza, la prof.ssa Sara Zegna, docente di arte e di una rappresentanza del corpo docente e di alcuni genitori.

Premi di merito sono stati consegnati alle alunne Riviera Mariachiara, Devivo Martina, Magliano Giuseppina della scuola secondaria di I grado di Vigliano Biellese e alle alunne Moretti Martina, Fontanella Giulia, Camurati Anna della scuola secondaria di I grado di Ronco Biellese.

I ragazzi hanno ricevuto come premio per la loro creatività una maglietta personalizzata con la stampa del loro disegno.

La Presidente del Club ha ribadito ai ragazzi l’importanza del riconoscimento della pace, della tolleranza e della comprensione tra i vari paesi del mondo, ancor più in questo momento storico, data la complicata situazione internazionale che ci coinvolge tutti. Li ha inoltre spronati ad adoperarsi per aiutare chi vive in prima persona la distanza dalla propria casa a causa della guerra.

Il concorso è stata un’ottima occasione per liberare la creatività artistica dei ragazzi su un tema così importante a livello globale.