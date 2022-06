Lessona, dalla Filodrammatica Lessonese uno spettacolo contro la violenza di genere

"H2SO4 - se fa male non è amore” è uno spettacolo teatrale che parla di violenza sulle donne: in scena, ci saranno due personaggi, uomo e donna, nel ruolo carnefice e vittima, i quali racconteranno un episodio dai due diversi punti di vista. Lo spettacolo sarà inframezzato da momenti musicali.



Organizzato dalla Filodrammatica Lessonese, il giorno 10 giugno presso il Cineteatro Italia di Lessona, la rappresentazione, in partenza alle ore 21, sarà ad ingresso libero e gli eventuali proventi saranno devoluti all'associazione "Non sei sola".