Biella: si presenta “la bambina sputafuoco", dedicato ai bambini ospedalizzati

L’associazione Amici della Biblioteca che opera con un gruppo di volontari in supporto alle attività del Polo bibliotecario biellese, organizza per giovedì 9 giugno alle ore 18:00 presso la Biblioteca Civica di Biella , l’incontro con la scrittrice Giulia Binando Melis per la presentazione del suo libro “la bambina sputafuoco “edito da Garzanti. L'incontro verrà condotto da Davide Gamba, noto libraio di Ivrea.



Il romanzo narra la storia dell’amicizia tra Mina e Lorenzo, due ragazzini che sono costretti a passare un lungo periodo in ospedale per motivi di salute e che si inventano un mondo immaginario per difendersi dalla paura e affrontare con la forza della fantasia la loro malattia.



E’ per questo tema legato al delicato vissuto dei bambini ospedalizzati che l’associazione Amici della biblioteca ha coinvolto in questo incontro, ABIO Biella, associazione per il bambino in ospedale.



Roberta Tanzi presidente di Abio Biella interverrà per presentare l’associazione che accoglie e supporta i bambini e le loro famiglie durante la loro permanenza in ospedale e sottolineare l’importanza che i suoi volontari ricoprono all’interno del reparto di pediatria.