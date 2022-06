A Biella una conferenza sulle opportunità di ripresa dopo la crisi economica

La crisi economica e gli enti O.C.C., organismi compositori della crisi, saranno al centro dell’incontro in programma, venerdì 10 giugno, presso palazzo Ferrero dalle ore 09:30 alle 13. Il titolo “Organismi compositori della crisi: conoscerli per rinascere. Opportunità e strumenti di ripresa” ne approfondirà il ruolo, il quale si configura essere quello di ente terzo in supporto ai debitori.



La conferenza sarà aperta dai saluti di monsignor Roberto Farinella, Vescovo di Biella; Claudio Corradino, sindaco di Biella; Elena Chiorino, assessore regionale all’Istruzione, Lavoro e Formazione professionale e Barbara Greggio, Assessore al Commercio e Sviluppo Economico di Biella.



Organizzato da S.O.S. Sociale, l’incontro sarà introdotto da Emilia Lanza, presidente “OCC sportello orientamento sociale Biella”.