Il Piemonte assumerà a tempo indeterminato 1137 precari della Sanità entro il 2024, VIDEO

“Si tratta del primo accordo in Italia che applica il decreto Calabria, un primo risultato contro la precarietà e per la stabilizzazione nella sanità pubblica piemontese”. Per Giorgio Airaudo, Segretario Generale della Cgil Piemonte, l’accordo raggiunto oggi in Regione “è un primo gradino su cui bisogna rilanciare e ricostruire la sanità pubblica, non si può più andare avanti con la privatizzazione di prima della pandemia. La stabilizzazione dei precari (oltre 60 milioni utilizzando il decreto Calabria da quest’anno ai prossimi anni, 8 milioni per la proroga dei contratti in essere), rappresenta un primo risultato dell’azione unitaria del sindacato, confederazioni e categorie. Ora bisogna proseguire per ricostruire la sanità pubblica in Piemonte. Occorre che nella prossima legge finanziaria i parlamentari cancellino quella norma che blocca la stabilizzazione del personale amministrativo, fondamentale per ridurre le liste d’attesa, che è bloccato da un’anzianità richiesta di 18 mesi per la stabilizzazione".

"Ci auguriamo e premeremo sul Parlamento per togliere quella norma affinché questi lavoratori e queste lavoratrici, a tutti gli effetti della sanità pubblica, vengano stabilizzati”, ha concluso Airaudo.

"Negli anni 2020 e 2021, colpevolmente e in piena pandemia, il Piemonte non ha sostituito 1214 unità di personale andate in pensione o cessate per vari motivi. Sono dati forniti dalle aziende sanitarie ai nostri accessi agli atti, anno per anno e azienda per azienda. Il costo di questo mancato turnover lo abbiamo pagato in pandemia e lo paghiamo ora con le liste d'attesa. E non è vero che c’è un passato “tutto uguale” di mancati investimenti: non appena usciti dal piano di rientro, a partire dal 2018, la giunta Chiamparino riprese a coprire il turn-over e mise in campo piani di assunzione per ogni azienda", sottolinea il consigliere regionale del Pd Daniele Valle.

"Oggi Cirio annuncia nuovamente che entro la fine del 2023 stabilizzerà 1137 unità di personale: peccato che queste non bastino a coprire il mancato turnover degli anni della pandemia. Dice anche che per il turn-over seguirà una canale parallelo. Forse per il futuro, ma come sostituisce i 1214 andati in pensione nel 2020/2021? Non lo dice e ancora non conosciamo i dati del mancato turnover 2022. Insomma, ancora una volta Cirio e Icardi sul personale fanno il gioco delle tre carte".