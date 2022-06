Biella, lotteria Edo Tempia: il contributo dell’associazione Polizia di Stato

La lotteria del Fondo Edo Tempia nasce con il preciso intento di sostenere i programmi di cure palliative seguita dall’organizzazione. Durante l’edizione 2021/2022 si è distinta l’associazione nazionale Polizia di Stato che ha acquistato ben 100 biglietti, dando così un significativo supporto alla raccolta fondi.



L’iniziativa è stata premiata dalla fortuna e l’associazione ha vinto ben due premi: un televisore, offerto da Banca Sella e un set di lenzuola. Alla sede del Fondo, in via Malta 3, si sono in seguito recati il presidente Antonio Di Monte e il vice Roberto Triverio che, dopo aver ritirato i premi, hanno deciso di donarli alle suore di clausura del Cottolengo.