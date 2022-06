Uso del cellulare alla guida: anche i biellesi commettono questo grave errore

Alzi la mano chi non ha mai usato il telefono mentre era alla guida. Una pessima abitudine, che in base a varie ricerche è la causa di moltissimi incidenti stradali. E anche i biellesi non sono indenni da questa “distrazione”, perché è proprio di questo che si tratta.

In effetti, telefonare o messaggiare, in particolar modo in base alla velocità, può essere fatale. Due secondi al cellulare, corrispondono a 28 metri alla cieca prima di recuperare la guida, che possono comportare un uscita di strada, uno scontro frontale o un incidente autonomo. Ma non solo: sempre più spesso capita di vedere automobilisti che per rispondere si fermano nei punti più impensati, in piena curva, in luoghi vietati, in mezzo alla strada, ma non è possibile aspettare qualche minuto e trovare una comoda piazzola in sicurezza?