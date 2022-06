Sandigliano, Giornata dell'Ambiente, tutti al parco di via Roma

Giornata dedicata all'ambiente ieri 6 giugno a Sandigliano. Gasp, l'associazione Genitori, ha organizzato il ritrovo alle 17 al parco in via Roma per sensibilizzare anche i più piccoli sul tema.

Il gruppo nasce da un'idea di diversi genitori tra mamme e papà delle scuole comunali per fare socializzare bambini e genitori, visto che con la pandemia, non è stato possibile.