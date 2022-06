Crevacuore, riapre al traffico il ponte dell'ex cartiera a quasi 2 anni dal crollo

Buone notizie per gli abitanti della Valsessera e della vicina Valsesia. Riapre al traffico, dopo quasi due anni di attesa, la Provinciale 200, in prossimità del ponte dell'ex cartiera.

Lo annunciano il sindaco Ermanno Raffo e il presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo: “Verificato con i servizi di area tecnica e con la direzione dei lavori lo stato di avanzamento degli interventi per il ripristino della viabilità del ponte della S.P. 200 II Tronco “Valle Sessera" Km 12+000 in comune di Crevacuore e Guardabosone, a seguito dei danni subiti dall'evento alluvionale del 2-3 ottobre 2000, si comunica che la riapertura della viabilità e il conseguente transito sul ponte sul torrente Strona avverranno in data 15 giugno”.

È prevista l’inaugurazione alle 9.30 del 15 giugno, a cui seguiranno i dovuti ringraziamenti e la benedizione beneaugurale della rinnovata struttura e l’apertura al traffico.