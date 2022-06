4 giorni di esercitazioni in Baraggia

Sono in programma diverse esercitazioni in Baraggia. Lo comunica il sindaco di Candelo Paolo Gelone: “Avviso i concittadini che i giorni 7, 9 e 16 giugno ci saranno esercitazioni con armi leggere in Baraggia. Il giorno 8 giugno ci saranno esercitazioni con armi pesanti dalle ore 8 alle ore 18”.