Dehors, Scaramal: "Perchè per il decoro della Città i soldi non ci sono mai?"

Gentile Direttore,

qualche giorno fa ho letto la risposta dell'Assessora Greggio all'interrogazione del Consigliere Robazza in merito al ritardi dell'Amministrazione Comunale nel concedere l'autorizzazione agli esercenti di ripristinare i propri dehors.

Robazza sottolineava, anche, come la città di Torino abbia deciso di prorogare gratuitamente fino a giugno le autorizzazioni in essere proprio per favorire gli esercenti. Nella sua risposta Greggio, coerentemente all'operato della Giunta Corradino, naturalmente non si assume alcuna responsabilità, relegando il tutto alla cattiva burocrazia e, udite udite, alla mancanza di soldi. La domanda sorge spontanea: ma com'è che, per aumentare di parecchie migliaia di euro lo stipendio del Sindaco e degli Assessori, i soldi si trovano sempre e invece per i bisogni dei cittadini e per il decoro della Città i soldi non ci sono mai?

Grazie per l'ospitalità.