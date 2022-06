Coggiola, centri estivi gratuiti per i bimbi ucraini

Con una delibera del mese di maggio il Comune di Coggiola ha assunto un provvedimento specifico in merito all'accoglienza dei bambini ucraini nei centri estivi.

In particolare, l'esecutivo ha disposto l’esenzione dal pagamento del servizio CENTRO ESTIVO 2022, per gli utenti ucraini giunti nel nostro territorio in fuga dalla guerra in corso nel loro paese che ne richiedano la fruizione, fronteggiando la spesa con propri fondi di bilancio, provvedendo ove necessario, alla adozione di specifiche variazioni con conseguenti impinguamenti degli impegni contabili di spesa già assunti in favore degli affidatari dei servizi.