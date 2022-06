A Mezzana, una giornata di sport, famiglia e divertimento per Centrico, FOTO

A Mezzana, una giornata di sport, famiglia e divertimento per Centrico

Il circolo “Amici del Laghetto di Mezzana Mortigliengo” ha ospitato sabato 28 maggio i colleghi di Centrico, società di servizi informatici del gruppo Sella. Una giornata all’insegna del divertimento, sport, spensieratezza, estesa non solo ai dipendenti, ma anche alle loro famiglie.

L’evento è iniziato alle 11 con una passeggiata campestre, visita al Borgo di Bonda e giochi per i bambini. Alle 13 un ricco buffet ha dato la giusta carica per i tornei di calcetto e tennis padellato che sono iniziati nel pomeriggio. Alle 20 il circolo ha preparato una cena a base di pesce, o carne e pizza per i più piccoli.

Per tutto lo staff del circolo “Amici del Laghetto” è stato un enorme piacere accogliere i dipendenti di Centrico e le proprie famiglie, che dopo i mesi caratterizzati dalla pandemia hanno avuto il piacere di ritrovarsi insieme, per ricomporre il valore della “squadra”, tra il verde delle nostre valli e alla scoperta delle piccole borgate locali.