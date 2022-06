Zubiena, una giornata dedicata alla tradizione dei cercatori d’oro

Nell’ambito del progetto “Dialoghi con il paesaggio”, domenica 12 giugno Zubiena ospiterà l’evento “Opere all’oro”, una giornata di attività e visite guidate dedicate alla tradizione dei cercatori d’oro della Bessa. Il ritrovo, in programma per le ore 9 presso l’area di “Vittimula”, verrà seguito dall’attività di estrazione dell’oro e da una visita guidata al museo dell’oro e della Bessa.

Pranzo alle 13 e visita al sito archeologico alle 14.



L’evento è organizzato da Odv Museo Laboratorio dell'Oro e della Pietra di Salussola, in collaborazione con Museo dell’oro e della Bessa di Vermogno e l’associazione biellese “Cercatori d’oro”. Per maggiori informazioni: 340.8733869.