Sordevolo, il "Giro podistico" raggiunge la sua 35esima edizione

Dopo due anni, ritorna a disputarsi il Giro Podistico di Sordevolo, Trofeo Pasquale Leonardi. La gara è in calendario giovedì 9 giugno, ed è organizzata dalla ASD Pietro Micca Biella Running, in collaborazione con l’U.S. Sordevolese e il G.S. Fiamme Azzurre. Giunta alla 35a edizione, prevede il mini giro (600 metri) per le categorie giovanili alle ore 19.30; alle 20 partiranno la gara vera e propria (due giri per complessivi 7,2 km) e il giro non agonistico (3,6 km).

Le preiscrizioni (anche per le categorie giovanili) potranno essere effettuate via mail all’indirizzo sordevolese@gmail.com. Il ritrovo è fissato presso la sede A.N.A. in via Adele Devalle Bona a Sordevolo, a partire dalle ore 18.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero 3206795274.