Podismo, le gare della settimana 6-12 giugno nel Biellese

Nuova settimana ricca di appuntamenti podistici nella provincia di Biella.



Si parte giovedì 09 giugno con la 35esima edizione del “Giro di Sordevolo”, organizzato dall’associazione Biella Running con ritrovo alle ore 18 presso la sede degli Alpini, e le tre successive partenze: alle ore 19:30 i ragazzi; alle ore 20 la competitiva adulti e, alle ore 20:10, la non competitiva. Il percorso si svolgerà interamente su asfalto e sarà di 600 metri per i ragazzi, 3600 per la non competitiva e 7200 per la competitiva. Preiscrizioni all’indirizzo sordevolese@gmail.com.



Sabato 11 verrà la volta del 18° “Gomitolo di Lana”, meeting nazionale di atletica leggera organizzato dall’associazione Bugella Sport e in partenza alle ore 15, presso lo stadio comunale Pozzo/Lamarmora. Protagonisti della giornata saranno le categorie A/J/P/S 23-99 anni con gare giovanili EAP per le categorie Ragazze, Ragazzi, Cadette e Cadetti. Iscrizioni tramite l’online della propria società.



Sempre sabato 11 giugno, presso la sede della Croce Rossa in via Q. Sella 61, sarà in partenza la “Strabiella”, corsa non competitiva e camminata ludico motoria al fine di promuovere la salute. Apertura iscrizioni alle ore 14 presso la già citata sede e ritrovo alle ore 19. Per info: 338.7938456 (Paolo); 347.8832894 (Giuseppe).



Infine, domenica 12 giugno, concluderà il weekend sportivo l’11esima edizione del “Trail Oasi Zegna”, organizzato da Trail running Valsessera con tre percorsi rispettivamente di 60, 30 e 16 km. L’evento sarà ospitato a Valdilana, località Trivero. Per maggiori informazioni: https://www.trailrunningvalsessera.it/ oppure scrivere a trailrunningvalsessera@gmail.com.