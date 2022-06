Ciclismo, due biellesi di Cavaglià alla 51esima “Granfondo Milano Sanremo”

Nella giornata di domenica 5 giugno si è svolta la 51esima edizione della gara ciclistica competitiva “Granfondo Milano Sanremo”. Tra i circa 700 partecipanti, a percorrere i 296 km di tracciato, ci sono stati anche due biellesi di Cavaglià: Massimo Scagliotti e Riccardo Pavese.



I due hanno corso nella categoria amatoriale, con partenza da Pieve Emanuele (Milano) anziché dal castello Sforzesco come nel caso dei professionisti. Le ultime edizioni hanno visto al via atleti provenienti da tutta Europa, con la partecipazione anche di atleti di paesi lontani come la Nuova Zelanda, l’Australia, il Sud Africa, la Malesia, il Brasile, gli Stati Uniti e il Canada.