A metà giugno arriva il Rampia Campel, il vertical trail di Campiglia Cervo

Dopo il successo della prima edizione, tenutasi nel settembre del 2019, ritorna il vertical trail non competitivo Rampia Campel organizzato dalla Pro Loco di Riabella, che da anni cura anche il mini trail #distacalacrava RUN.

L'appuntamento è per domenica 19 giugno p.v. a Campiglia Cervo, fraz. Bogna (lungo la S.P. 100, appena dopo Passobreve). Il percorso, tutto in salita, partirà da loc. Naiasco, poco dopo l'antico ponte in pietra che a Bogna attraversa il torrente Cervo, per salire a Riabella lungo la mulattiera del "Crest" (E12), attraversare l'intero abitato di Riabella e finire fino all'Alpe Campello lungo il sentiero E10, che dopo aver incontrato il "tracciolino" arriva quasi alla Galleria Rosazza. Per un totale di 3,5 km 800 m D+. La partenza è prevista per le 11.00. La Pro Loco assicura un piccolo ristoro all'arrivo e la presenza di un medico con defibrillatore. L'intero percorso è stato pulito dai volontari della Pro Loco nelle scorse settimane. Il percorso è tecnico, con fondo sterrato e sconnesso che richiede confidenza con l’ambiente di montagna; si consiglia pertanto un abbigliamento adeguato alle caratteristiche della gara e l’utilizzo di scarpe da trail. Il tempo massimo di percorrenza sarà di 3 ore e sarà previsto un servizio di "scopa" in chiusura. Salvo diversa comunicazione la corsa si svolgerà anche in caso di maltempo.

Quest’anno la gara sarà valevole per il TRITTICO DLA BÜRSCH, che comprende anche il mini trail #distacalacrava RUN 5^ ed. (sabato 23 luglio) e la Corsa in Montagna del Gruppo Alpini Valle del Cervo (sabato 6 agosto). In base all'ordine di arrivo di ogni gara saranno assegnati i seguenti punteggi: punti 15 al 1°, punti 10 al 2°,punti 8 al 4°, punti 7 al 5°, punti 6 al 6°, punti 5 al 7°, punti 4 all'8°, punti 3 al 9°, punti 2 al 10°, punti 1 a tutti i classificati in tempo massimo; a parità di punti prevale l'ultimo miglior piazzamento. Possono partecipare ai premi del Trittico solo i concorrenti che abbiano presso parte a tutte e tre le gare. Sarà dato anche un premio partecipazione a chi completerà le tre gare. L’evento è patrocinato dal Comune di Campiglia Cervo. Si consiglia di parcheggiare a Riabella per essere più vicini all'auto al ritorno dall'Alpe Campello.

In tal caso occorre poi scendere fino alla partenza percorrendo la mulattiera E12, che si imbocca dal parcheggio di Riabella Inferiore. In alternativa è possibile parcheggiare alla Balma, a Fucina, lungo la strada che sale a Rialmosso o a Passobreve. La locanda della Galleria Rosazza proporrà un pranzo a prezzo convenzionato per i partecipanti (info: 015 8853220 | 337247440). Per informazioni: prolocoriabella@libero.it oppure Giulia: 3346625811 | Enrico: 333710804