Il Pd a Biella denuncia una situazione di degrado in via Donato

In via Donato al Villaggio La Marmora "La situazione è insostenibile in quanto la vegetazione occupa gran parte dei marciapiedi, e le erbacce superano i 130 cm di altezza come documenta la foto con la bambina di 6 anni a confronto", scrivono una un'interrogazione i consiglieri comunali di Biella del gruppo del Pd.

A questo proposito chiedono quindi al sindaco e all'assessore competente "Se siano siano al corrente della situazione in cui versa la Città e in particolare le periferie, se i componenti la giunta e i consiglieri di maggioranza talvolta girino per strade e marciapiedi della città per rendersi conto del proprio operato, cosa intendano fare per porre fine a tre anni di inerzia totale".