Il Mondo della cucina visto con occhi CReAtivi.

Progettare e pensare alla cucina può essere davvero complicato: mille materiali, tante proposte e altrettanti modelli tra cui scegliere. Se poi aggiungete il poco tempo che ognuno di noi ha a disposizione può davvero diventare un’impresa.

Perché non avere un referente preparato e che sappia capire le vostre esigenze?

“Vogliamo creare cucine che interpretino la personalità di chi le vive, che rispondano ai bisogni di chi le utilizza fornendo gli strumenti necessari per renderle funzionali e durevoli nel tempo”. Samuel e Andrea di CReA hanno questa mission.

Il loro showroom è pensato come una casa al cui interno le composizioni cucina offrono la possibilità di venire in contatto con le ultime novità nel campo di innovazione e ricercatezza del prodotto.

“Lo showroom è in continuo movimento per offrire sempre una selezione di prodotti al passo con i tempi - spiegano - per noi è importante poter cambiare e trasmettere questa energia creativa”.

L’obiettivo è di affiancare passo passo chi ha necessità di progettare e realizzare la propria cucina, al fine di dare un servizio completo e che risponda alle esigenze del cliente.

La parte più importante a cui Andrea e Samuel dedicano tempo è “ l’ascolto”. Infatti al primo incontro si occupano di indagare sul gusto e i bisogni dei propri clienti per rispondere al meglio alle loro necessità.

“ La cucina è di chi la vive, è fortemente personale, se non facciamo domande al cliente come possiamo realizzare la cucina dei sogni ?“

Un’ esperienza decisamente diversa rispetto alla consueta rivendita d’ arredo.

Le aziende con cui collaborano sono attente e offrono ampia scelta con l’obiettivo di rispondere alle richieste più varie, con attenzione alla qualità e alla durevolezza nel tempo.

Inoltre è stato sviluppato da CReA un progetto parallelo in collaborazione con l’azienda partner che aggiunge misure “insolite” per il mondo della cucina al fine di evitare il fuori misura e l’aggravio dei costi.

“Un progetto cucina sartoriale per accompagnare i clienti verso una scelta più smart e piacevole".

Andrea e Samuel vi aspettano per presentarvi le collezioni esclusive presso lo show-room in via Bertodano 1 a BIELLA

Per informazioni https://www.crealaboratoriodinterni.it/

Pagina facebook https://www.facebook.com/crealabo.it/

Pagina Instagram https://www.instagram.com/crealaboratoriodinterni/?hl=it