Dall’università al mondo del lavoro: la Liuc di Castellanza ai vertici italiani

La distanza tra mondo universitario, didattica e formazione da un lato e mondo delle imprese dall’altro, rappresenta storicamente un problema per il nostro Paese, che si porta dietro, di conseguenza, anche un’altra difficoltà cronica, quella della ricerca di un’occupazione adeguata da parte dei laureati.

Alla Liuc - Università Cattaneo di Castellanza (VA), nata trent’anni fa per volere degli imprenditori del territorio, questo problema è stato affrontato e risolto alla radice, con i corsi di laurea in Economia Aziendale e in Ingegneria Gestionale. Lo stretto legame con il mondo del lavoro e delle imprese e una didattica innovativa che permette agli studenti di misurarsi concretamente con la realtà tipica di un’azienda, sono i punti di forza dell'Università fin dalla sua fondazione nel 1991.

LA RISPOSTA ALLE ESIGENZE DELLE AZIENDE

Un ateneo che ha nel proprio DNA queste caratteristiche perché è stato voluto e creato, all’interno di un ex cotonificio, dall’Unione degli Industriali della Provincia di Varese: un modello unico nel suo genere che dimostra di funzionare bene come testimoniano anche i “numeri”. A un anno dalla laurea magistrale, infatti, l’85,5% dei laureati in Economia aziendale e l’88,9% degli Ingegneri gestionali trova una prima occupazione.

Questa simbiosi tra università e impresa si concretizza nella didattica, in grado di rispondere alle sempre mutabili esigenze del mondo delle aziende, del lavoro e degli studenti, proprio come, anche fisicamente, un ex Cotonificio del 1830 ha saputo trasformarsi in un ateneo all’avanguardia, con aule per 3mila posti, laboratori, biblioteca, servizi di ristorazione, un grande parco e una Business School. Per gli studenti fuori sede, c'è anche una Residenza con 385 posti letto, direttamente inserita nel Campus e concepita sul modello delle strutture anglosassoni.

Una realtà a misura di studente, in grado di tenere i contatti con più di 6.500 aziende di livello internazionale, con possibilità di oltre 900 stage ogni anno sia in Italia che all’estero. E ancora, grande attenzione è riservata al diritto allo studio - con borse di studio e premi di merito ma soprattutto la possibilità di avere una riduzione della retta fino al 50% in base al voto di maturità (rinnovabile poi negli anni) - e alle relazioni internazionali, con tante opportunità di mobilità e corsi in lingua. In questo modo si formano i manager, gli imprenditori e i professionisti di domani.

L’IMPRESA ALL’INTERNO DELL’UNIVERSITÀ

Non è solo una questione di competenze tecniche: alla Liuc - Università Cattaneo si investe molto anche sulle cosiddette soft skills, grazie alle quali gli studenti imparano a lavorare con gli altri, a risolvere i problemi e a formare la propria personalità.

Non mancano poi le collaborazioni che permettono agli studenti di fare esperienze qualificanti per il loro percorso: ne è un esempio il C.Lab, nato dalla collaborazione con ComoNExT-Innovation Hub, un luogo dove l’università e le imprese possono confrontarsi, raccogliendo idee imprenditoriali innovative.

Alla Liuc - Università Cattaneo, l’impresa è stata addirittura importata, grazie al laboratorio i-Fab, una fabbrica simulata, dove gli studenti imparano cosa significhi nel concreto applicare sistemi di produzione lean che minimizzano gli sprechi, perché il tema dello sviluppo sostenibile e responsabile delle aziende è assolutamente centrale nelle strategie e nella didattica dell’ateneo di Castellanza.

