Si scontra contro palo luce, muore un centauro di 49 anni

Aveva 49 anni il centauro novarese che la notte tra sabato e domenica è deceduto nell’incidente in corso XXII marzo a Novara. L’uomo in sella alla propria motocicletta aveva impattato contro un palo della luce nei pressi del centro commerciale della Bicocca, soccorso da un equipaggio del 118 e trasportato all’Ospedale Maggiore della Carità in codice rosso: è poi spirato poco dopo l’arrivo al nosocomio novarese. Le dinamiche sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.