Camion in fiamme, nella notte chiusa la A6 Torino-Savona

Carreggiata ristretta a una corsia, per chi viaggia lungo la A6 Torino-Savona, per un incendio verificatosi nella notte a bordo di un autoarticolato che viaggiava in direzione Torino. Le fiamme hanno avvolto il mezzo pesante all'altezza di Priero, al km 83,500, senza alcuna conseguenza per l'autista, portando tuttavia alla chiusura totale dell'autostrada fino alle 7 di questa mattina.

Per domare le fiamme sono intervenute squadre di Vigili del Fuoco da Mondovì con un'Aps, da Ceva con un'Aps e da Cairo Montenotte. Non è da escludere una possibile nuova chiusura dell'autostrada nelle prossime ore, per consentire le operazioni di rimozione della carcassa del camion.