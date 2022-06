Tre vite spezzate nell'incidente di Busonengo, anche il calcio biellese si unisce al dolore delle famiglie

Anche il calcio biellese piange la tragica scomparsa dei giovani scomparsi nelle scorse ore in un violento sinistro stradale. Al cordoglio si è unita la Chiavazzese che ha condiviso sul proprio sito il seguente comunicato stampa: “Tutta la Chiavazzese ‘75, unita nel profondo dolore e stringendosi in un forte abbraccio, porge le più sentite condoglianze alle famiglie dei giovanissimi ragazzi che questa notte ci hanno tragicamente lasciato. Ricordiamo con molto affetto il caro Alessandro Messina, nostro tesserato delle giovanili nelle passate stagioni. Il suo sorriso, la tenacia e la simpatia, inconfondibili in mezzo ai suoi compagni, rimarranno sempre impressi nel nostro cuore”.