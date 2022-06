Tollegno, bambino di 9 anni in ospedale dopo urto con auto

È in fase di accertamento la dinamica del sinistro stradale avvenuto nella giornata di giovedì, 2 giugno, a Tollegno. Un bambino di 9 anni, in sella alla sua bici, è rimasto coinvolto in un incidente con un'auto in manovra.

A seguito dell'impatto, il ragazzino avrebbe riportato alcune lievi feriti. È stato subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per alcuni controlli. Sul posto erano presenti anche gli agenti di Polizia per la raccolta dei rilievi e delle testimonianze.