Sandigliano, due feriti dopo incidente: in ospedale donna e giovane

È di due feriti lievi il bilancio del sinistro stradale avvenuto nella tarda mattinata di sabato, 4 giugno, a Sandigliano. A rimanere coinvolte due auto per cause da accertare: oltre al 118, che ha provveduto a trasportare un giovane e una donna in ospedale, anche gli agenti della Polizia Stradale per gli accertamenti di rito.