Centauro urta furgone, cade a terra e sbatte contro auto in transito: rocambolesco incidente a Biella

Avrebbe riportato lievi ferite il conducente della moto rimasto coinvolto nell'incidente stradale, avvenuto nella serata di mercoledì, 1° giugno, in via Milano, a Biella.

È in fase di accertamento l'esatta dinamica dell'accaduto ma stando alle ricostruzioni di rito, il centauro di 58 anni avrebbe urtato un furgone per cause da accertare e, una volta finito a terra, ha sbattuto contro un'auto in transito. È stato subito assistito dal personale sanitario del 118. Sul posto anche gli agenti di Polizia per la raccolta dei rilievi.