Camion si rovescia sulla Provinciale Castelletto-Buronzo, conducente in ospedale (foto di M. Benedetti per newsbiella.it)

È stato trasportato in ospedale per accertamenti il conducente di nazionalità straniera, rimasto coinvolto poco prima delle 19 di oggi, 6 giugno, in un sinistro stradale autonomo.

Per cause da accertare, un camion si è rovesciato a lato della carreggiata lungo la Provinciale che da Castelletto Cervo porta al comune di Buronzo, tra le province di Biella e Vercelli. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo pesante, insieme ai Carabinieri e alla Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità.