Biella, strappa collana a 79enne: arrestato 30enne dalla Mobile

Nella mattinata di venerdì, 3 giugno, la Polizia ha tratto in arresto un uomo marocchino di circa 30 anni per il reato di furto con strappo. Il pregiudicato, in via Addis Abeba, ha scippato la collanina in oro ad una signora di 79 anni.

Al fatto ha assistito una testimone, che ha allertato le forze dell'ordine descrivendo l'autore del reato. La Squadra Mobile di Biella, diretta dal commissario campo Filippo Cocca, prontamente intervenuta, ha individuato l'autore dello scippo, trovato in possesso della collana derubata.

L'uomo è stato arrestato e tradotto presso il carcere di Biella, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria procedente; inoltre, è stato restituito il monile alla vittima. All'esito del giudizio per direttissima è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere.